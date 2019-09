Orkland – en heltidskommune

Pluss

Kommunesammenslåingen som omstillingsprosess bør utnyttes for å sørge for at Orkland blir en heltidskommune. Heltid står høyt på den politiske dagsordenen. Det er et uttrykt mål, både fra politikere og fra partene i arbeidslivet, at flere skal arbeide heltid og at færre blir værende i små deltidsstillinger. Heltid gir mer trygghet og forutsigbarhet for den enkelte ansatte, for den som skal motta tjenesten og for kommunen som arbeidsgiver. Til tross for gode intensjoner og utprøving av en rekke tiltak, så jobber fortsatt veldig mange ufrivillig deltid.