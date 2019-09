Sikre fremtiden til industrien i Orkland – stans nye utenlandskabler

Pluss

Energi er drivkraften i alle moderne industrisamfunn. Vannkrafta har i over hundre år vært et konkurransefortrinn for Norge. På 1900-tallet ble industribygging basert på vannkraft et viktig grunnlag for utviklinga av det norske velferdssamfunnet. Også i dag er vannkraft et viktig konkurransefortrinn som bidrar til å sikre framtida til viktige hjørnesteinsbedrifter i Orkland. Dette gjelder spesielt de kraftforedlende bedriftene Elkem Thamshavn, Washington Mills A/S og Wacker Chemicals Norway (Holla Metall), og de bedriftene som yter tjenester til dem.