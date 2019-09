- Artig å få trene med de beste på min alder

Pluss

Fjorårets sesong ble en kjempeopptur for 19 år gamle Håvard Mo. Strålende resultater i norgescupen gjorde at landslagsledelsen ikke kom utenom skiskyttertalentet fra Orkdal da troppen til junior-VM skulle tas ut. Til tross for VM-deltakelse sist vinter har Mo aldri vært på landslagssamling, men sist uke fikk han invitasjon fra Norges skiskytterforbund.