Rådmannen: — Vi skal skaffe vann

Tirsdag skrev ST at Kjørse Hytteforening har kommet med et innspill til Hemne kommune om å utrede grunnvannsboring som et alternativ til ny drikkevannskilde for Kyrksæterøra og områdene rundt. Hytteforeningas medlemmer har brukt ca. 70 000 kroner på å få utarbeidet en rapport fra den svenske konsulentfirmaet Å-F.