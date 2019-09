Stjernetraver skadet, stallkompisen gir god trøst

Pluss

Bjørn Nyhus har opplevd eventurlig suksess med The Last Ticket, som han er oppdretter av og eier og trener selv. Under et relativt inntektsbringende opphold i Frankrike i 2016, ble hesten skadet i et gaffelbånd på en framfot, og dermed gikk et helt år før hesten var tilbake i løpsbanen.