«Verneombudet er en ressurs – bruk det!»

Pluss

Verneombud er en lovpålagt rolle som alle virksomheter er pålagt å velge. Hvis det er færre enn 10 ansatte, kan arbeidsgiver og arbeidstakerne imidlertid avtale en annen ordning, men da må det skrives en avtale hvor det kommer fram hvordan arbeidsmiljøsaker skal løses. Et verneombud er en representant for de ansatte, som har som oppgave å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Det betyr at verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.