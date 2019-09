– Vi er alltid oppmerksomme på muligheten for harepestsmitte

Det har vært en rekordsommer for harepestsmitte i Norge, men ikke i Trøndelag eller i rindalsområdet. Likevel er vi alltid på vakt i dette området, fordi vi vet at det potensielt kan være mye harepest her, forteller kommuneoverlege i Rindal, Mari Wold.