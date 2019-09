«Bruk stemmeretten, godt valg!»

Pluss

Forrige helg hadde Orkland Høyre kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) på besøk. Sanner var kommunal- og moderniseringsminister da kommunereformen ble vedtatt, og regnes således som kommunereformens far. Selv om Sanner i lys av sin nåværende ministerpost gjestet Orkdal med fokus på utdanning og integrering, så var han ikke vanskelig å få i tale om kommunereformen. På mange måter kan man si at Orkland blir et slags prestisjeprosjekt og et positivt utstillingsvindu for reformen, da Orkland-prosjektet omfatter fire kommuner, hvor den ene, Snillfjord, deles i tre. Overfor ST uttaler Sanner at han oppfatter sammenslåingsprosessen i Orkland som vellykket, og han understreker at han føler «et stort hjerte for Orkland.»