Ber Statkraft skrinlegge Remmafjellet

Håpet er nå at Statkraft tar signalet fra Orkdal kommunestyre og skrinlegger sine utbyggingsplaner på Remmafjellet.Torstein Grønningen

Pluss

Det sier Torstein Grønningen i Orkdal Venstre, etter at partiet fikk gjennomslag for ei endring i høringsuttalelsen til Nasjonal ramme for vindkraft.