Rødt og SV henter Orkdalslistas velgere

Pluss

Meningsmålinga som Norfakta gjennomførte for Sør-Trøndelag i uke 33, viser at nedleggelsen av Orkdalslista kommer både Rødt og SV til gode. 15 prosent av de som stemte Orkdalslista for fire år siden, sier nå at de vil stemme på partiet Rødt. En like stor prosentandel sier at de vil stemme på SV, mens hele 70 prosent sier at de ennå ikke har bestemt seg for hvem de vil gi sin stemme til. Det som kanskje er litt påfallende, er at ingen av Orkdalslistas velgere for fire år siden sier at de vil stemme på de største partiene, Senterpartiet og Arbeiderpartiet.