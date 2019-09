– I verste fall må tilbudet legges ned

Pluss

Det var i 2011 at Orkanger idrettsforening satte ned et inkluderingsutvalg, der målet var å gjøre idretten tilgjengelig for alle. Klubben fikk mye ros og en del økonomisk støtte for dette arbeidet, som i starten mye om å inkludere folk fra ulike nasjoner. Men i 2012, rettet OIF og inkludersutvalget med Ola Halsen og Nikki Konstad spissen, blikket mot utviklingshemmede og i løpet av sommeren 2012 var FFU-laget (fotball for utviklingshemmede) Orkanger Diamonds en realitet.