- Et av de beste eksemplene i hele Norge

Det var Småbylista som tok opp saken i en interpellasjon i siste kommunestyremøte, og det enstemmige vedtaket lyder slik:

«Rådmannen fremmer sak overfor skiltmyndigheten for å få skiltet «Trehusbyen Nerøra» som severdighet på kommunal vei i krysset Trondheimsveien/Thamshavnveien.»

Spørsmål til ordføreren

Småbylista viser i sin interpellasjon til fylkeskommunens antikvariske myndighet som har pekt på Nerøra som et av de beste eksemplene på bevaringsverdig småbystruktur i Norge. Området er blitt sammenlignet med Røros, Bakklandet og Levanger, men det er stort sett lokalkjente som har sett Nerøra ved selvsyn.

I tillegg til vedtaksforslaget - som Småbylista altså fikk med seg hele kommunestyret på - stilles to spørsmål til ordfører Oddbjørn Bang:

1. Hva vil ordføreren gjøre for at Orkdal kommune bedre tar vare på egen eiendom på Nerøra (kommunen eier lokalet som Frelsesarmeen nylig flyttet ut fra, journ.anm.)?

2. Hva vil ordføreren gjøre for å synliggjøre bygningsmiljøet på Nerøra og historien knyttet til Nerøra?

Historisk sted

Oddbjørn Bang har personlig flere ganger framhevet Nerøras kvaliteter, og i sitt svar til Småbylista går han til historien:

- Mange forbinder Nerøra med Strandheim bruk, og som et boligområde for arbeiderne på bruket. Men dette er bare en del av bildet. Nerøra var også et handelssted med mange butikker, serveringssteder og overnattingssteder.

Han trekker fram den digitale kulturstien, gjenreisinga av Jenssen-brygga og rehabiliteringa av Grova-naustet som eksempler på positive nyheter for Nerøra.

- Personlig mener jeg at Orkedalsøras historie før etableringa av Strandheim bruk bør løftes mer fram i lyset.

Marked ved mikkelsmess

Ordføreren trekker fram to historiske begivenheter som han ser for seg kan bli brukt i oppsetning av spel eller andre aktiviteter.

Det ene er det gamle Ør-markedet, som var et marked på Hovsøra, og som var et direkte resultat av gruvedriften på Kvikne.

- Markedet kom i stand i 1635, og ble en fast tradisjon rundt mikkelsmess den 29. september.

«Hedersmannen»

Den andre begivenheten handler om Johan Kolbanussen, som har fått ei gate oppkalt etter seg.

Kolbanussen drev fraktefart på fjorden. Den 5. mars i 1840 kullseilte båten hans. Alle de ni om bord greide å komme seg opp på båthvelvet, og trodde redningen var kommet da de så to karer i en annen båt komme forbi.

Johan Kolbanussen var den eneste som overlevde.

Tre måneder senere var Kolbanussen vitne til en båt som kullseilte, og han dro ut i båten sin og reddet folket om bord. Det viste seg å være de samme to som hadde latt være å redde båten Kolbanussen satt i tre måneder tidligere.

På Kolbanussens gravstøtte står det følgende: «Reist av Orkdal kommune til minne om en hedersmann.»

Spel

I sitt svar foreslår derfor Oddbjørn Bang både markedet og Kolbanussen-historien kan danne grunnlaget for aktiviteter og spel, som kan bidra til å trekke folk til Nerøra.

- Vi har jo allerede «Litj-Johan på Nerøra», og jeg mener slike tiltak kan sette Nerøra på kartet, og at det kan være mulig i et samspill mellom kommunen, næringslivet og frivilligheten, skriver Bang i svaret sitt.