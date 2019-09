Still opp for diamantene

Pluss

I 2011 opprettet Orkanger idrettsforening et integreringsutvalg, hvor målet var å gjøre fotballen tilgjengelig for alle. Året etter rettet integreringsutvalget, med Ola Halsen og John Nikki Konstad i spissen, blikket mot utviklingshemmede. I mai 2012 ble den første treninga for Orkanger diamonds arrangert i Idrettsparken. Dermed hadde Orkdal fått et FFU-lag (fotball for funksjonshemmede.