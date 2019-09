SPs Vibeke Langli ny ordfører i Rindal

Pluss

I en sms skriver Langli at Senterpartiet hadde forhandlinger både med Arbeiderpartiet og Høyre tirsdag kveld, men at de falt på en valgteknisk løsning med samarbeidspartner i forrige periode, Høyre. Det betyr at Senterpartiet nå har hatt ordføreren i Rindal sammenhengende siden 2011, og at Høyres Magnar Dalsegg får en ny periode som varaordfører i den nyslåtte trønderkommunen.