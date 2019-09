Drama rundt ordføreren

Pluss

Forhandlingsleder for Ap, Inger Helene Havdal, bekrefter at det var harde forhandlinger før de endelig kom i mål med en samarbeidsplattform sammen med Høyre og Venstre. Det betyr at det er de samme som skal styre Rennebu i kommende periode som det var i forrige periode, med et knapt flertall på 11 mot opposisjonens 10 representanter.