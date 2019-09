750 ble anklaget, 310 fikk dødsdom

Pluss

I Finnmark på 1600-tallet blir 135 personer anklaget for å stå i ledtog med djevelen, og 91 kvinner og menn blir til slutt henrettet. For hele landet regner man med 310 dødsdommer under trolldomsprosessene, som totalt omfattet mer enn 750 anklagede personer. Lørdag 21. september kommer Liv Helene Willumsen fra Tromsø til Orkla Gjestebolig for å holde foredrag om trolldomsprosessene.