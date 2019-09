Brøt loven for en viktig sak

At Skaun kommune velger å bryte norsk lov for å markere støtte til homofile og lesbiske, er prisverdig

I år er det 50 år siden homokampen i moderne tid startet. Natt til 28. juni i 1969 hadde folk sett seg lei av politiets trakassering av homofile og lesbiske, og bestemte seg for å kjempe tilbake på utestedet Stonewall Inn i New York. Siden er Pride blitt arrangert hvert år over hele verden.