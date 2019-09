Kommunen fortjener trampeklapp

Pluss

Mandag ble regionen rammet av et uvær som skulle vise seg å få store konsekvenser. De tristeste konsekvensene fikk man se i grenseområdet mellom Rindal og Surnadal, hvor de store nedbørsmengdene førte til at elva Surna gikk over sine bredder og tok med seg flere sauer, hvorav flere druknet og døde. I Meldal ble flere veier oversvømt og skadet, samt kjellere fylt med vann. Men i forhold til ødeleggelser på infrastruktur, oppsto de største skadene i Snillfjord. Der tok vannmassene med seg Aune bru. Dermed ble 87 beboere isolert, deriblant beboerne på sykeheimen. Kommunen var imidlertid rask til å få på plass ei midlertidig gangbru, for blant annet å sikre at viktige medisiner kom fram til beboerne på sykeheimen.

Ordfører John Lernes uttalte mandag at entreprenør var kontaktet og ei midlertidg bru var bestilt. Ordføreren forventet at brua, og dermed landfast forbindelse mellom Krokstadøra og Aunlia boligfelt, ville være på plass i løpet av fredag. Der tok han feil. Etter en kjempeinnsats fra ansatte i Snillfjord kommune og entreprenørene Stenseth Maskin AS og AF Gruppen, var brua på plass allerede sent tirsdag kveld. Dermed kunne beboerne i boligfeltet ferdes trygt til jobb og skole onsdag morgen.

Snillfjord kommune fortjener trampeklapp for innsatsen med å få redusert konekvensene etter skadene som oppsto etter uværet. Allerede første dagen fikk man på plass ei gangbru som sikret at ansatte ved sykeheimen kom seg til og fra jobb, samt at ungene i boligfeltet kom seg til skole og barnehage. Deretter fikk kommunen mobilisert ressurser til å få bygd ei ny, midlertidig bru på rekordtid. Også entrerenørene fortjener ros, det har nemlig ikke vært et enkelt byggeprosjekt de har levert i løpet av to døgn. Bare det å få transportert brudragere på nærmere 20 meter, har krevd nærmest ingeniørkunst, spesielt gjennom rundkjøringene på Orkanger. Ros fortjener også de værfaste innbyggerne, som har tatt isolasjonen med knusende ro, uten sutring og klaging.

Nå er det ikke første gangen at store nedbørsmengder fører til ødeleggelser av viktig infrastruktur, deriblant bruer. Men uansett er det ting i tida som tyder på at utfordringer med vær og vind skjer med tettere intervaller nå enn tidligere. Og framskrivinga av klimakonsekvensene tyder på at slike ting vil skje stadig oftere i årene som kommer. I Snillfjord ble det avslørt at beredskapen og hjelpeapparatet fungerer. Men det kan nok være nyttig for alle kommuner å få gjort en ny såbarhetsanalyse, som er kalibrert opp mot de klimautfordringene man forventer at vi står overfor. På den måten vil man være i forkant og dermed redusere konsekvene når uvær feier over regionen i årene som kommer.