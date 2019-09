Nedbemanner med to årsverk

Pluss

Det sier daglig leder og medeier i Power Orkanger, Audun Skei, og viser til at bedriften nå er inne i en omstillingsprosess, som skal være gjennomført i løpet av høsten.

Til Oti

Etter at Power Orkanger, tidligere Expert Orkanger, hadde opplevd stagnasjon både i omsetning og lønnsomhet over flere år, valgte bedriften å flytte fra Rema-tomta og inn i Oti-senteret i fjor høst. Samtidig gjennomførte bedriften en emisjon, hvor surnadalsmannen Audun Skei kom inn som daglig leder, samt at han kom inn på eiersida sammen med Hugo Staveli. Samtidig ble det gjennomført en refinansiering av virksomheten, og alle ansatte fikk fortsatt være med videre.

- Ikke gøy

Skei sier til ST at han er godt fornøyd med hvordan bedriften har utviklet seg etter flyttinga til Oti, men erkjenner at man har drevet med for høy bemanning.

- Vi er godt fornøyd med omsetningsveksten, men vi har fortsatt en vei å gå når det kommer til lønnsomhet. Derfor har vi vært nødt til å sette i gang en prosess, hvor vi tilpasser kostnadene etter inntektene. Og dessverre omfatter det at vi vil være nødt å nedbemanne med to årsverk. Når det er sagt, vil jeg understreke at vi mener det var helt riktig å flytte til Oti, og vi har klokketro på at dette vil bli veldig bra, sier Skei, og legger til at nedbemanninga ikke vil føre til dårligere service overfor kunden.

- Vår målsetting er å være folks førstevalg innen elektroprodukter i Orkdal, noe som innebærer at vi skal yte topp service til kundene. Bemanningsjusteringa vi nå gjennomfører, vil ikke gå på bekostning av en slik målsetting, sier Skei, som ikke legger skjul på at det ikke er en lystig oppgave han som daglig leder nå står overfor.

- Nei, det er klart at det er ikke noe gøy og måtte fortelle folk at de må slutte, men det er et grep vi må gjøre for å sikre trygg og lønnsom drift.