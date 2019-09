Det er lett å tenke gjenbruk når det passer oss selv

Pluss

Når Neema Bahati leser om tusenvis av skolesekker som bare er blitt brukt i ett år for så å bli kastet, blir hun trist og lei seg. Og det er det flere som bør bli. Trøndelag fylkeskommune kjøper inn skolesekker til alle førsteklassingene. Det er skikkelige, gode og kostbare sekker, som helt sikkert kunne vært brukt i mange, mange år. Men det blir de altså ikke. Fordi disse skolesekkene er kjøpt spesielt for førsteklassinger, og de er det ingen andre- eller tredjeklassinger som bruker, samme hvor fine, kostbare, praktiske og holdbare de er. I overflodslandet Norge blir disse sekkene kastet, selv om vi aldri så mye ønsker å framstå som forkjempere for gjenbruk og miljø. Det kan virke som at retro og gjenbruk kun passer oss nordmenn når det handler om mote.