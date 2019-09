Nesten drept og lam fra halsen og ned - klar for kuskecomeback i Paris

Pluss

Vi skrur tida tilbake til 14. juni 2018. Eirin Sørmo fra Storås og venninna Olea Villa Furre er på besøk hos travtrener Bjørn Garberg, hvor Sørmo jobber som oppasser. På grunn av kyssesyken er hun sykemeldt, men savnet etter hingsten som hun har ansvaret for og er så glad i, Rofstad Odin, er så stort at hun tar turen for å kose, gi gulrøtter og ta bilder.