Pluss

I lørdagsavisa kunne ST vise fram ei trebru på fylkesvei 6640 i Husdalen i Orkdal. Beboerne i området omtaler brua som «skammens bru». Det kan de gjøre med rette. For man trenger ikke være ingeniør for å se at brua er i ferd med å gå i oppløsning. Brudekket består i dag av råtne planker. Flere steder åpenbarer det seg store hull, så store at de utgjør en stor risiko for folk som ferdes på tohjulinger, og for ikke å snakke om dyr som i nattens mørke fort kan brekke foten om de skulle trå feil på vei over brua. I tillegg stikker det spiker opp både her og der, mens rekkverket er så «slitent» at det ikke trenger mye hjelp for å havne ut i elva. «I verdens rikeste land er dette en skandale,» sier Per Lilleløkken, som reagerer sterkt på at Statens vegvesen lar ei bru på en fylkesvei forfalle slik. Utenfor brua ligger nemlig to gårdsbrukt, samt at det ferdes mye trafikk til de rundt 50 hyttene og skytebanen som ligger i området.