Kleveland med ny vinner

Pluss

Trude Kleveland fra Buvika har fem hester på treningslista si, som hun eier sammen med samboeren Geir Solem. Til sammen har disse hestene vunnet 89 løp og tjent over 3,6 millioner kroner. Verken alle pengene eller seirene har kommet i Klevelands eie og trening. Men det som er symptomatisk er at hestene har fungert dårlig i tida før Kleveland har kjøpt dem, og så har de fått en voldsom opptur som buvikinger. For eksempel så har 11 år gamle Fux Pride tjent over en halv million kroner etter at Kleveland fikk tak i hesten i 2016.