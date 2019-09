Hemne sponser bussrute

Fylkeskommunen plikter å sørge for skyss til elever på videregående skole.Svein Johny Forren

Fra kommende mandag starter ei bussrute mellom Hemne og Halsa. Den vil ivareta behovet for skoleskyss for elever ved Kyrksæterøra videregående skole (KVS) og Voksenopplæringa. Samtidig vil ei slik rute også gi innbyggerne på strekningen mulighet til å reise kollektivt mellom to kommuner som blir til Heim fra årsskiftet.