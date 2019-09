Det står respekt av å takke nei til flere hundre tusen i lønn

Pluss

Ragna Vorkinnslien i partiet Rødt takker nei til ei årslønn på 900 000 kroner når hun blir heltidspolitiker fra 24. oktober. Hun og partiet hennes mener det strider imot alle prinsipper og rettferdighet at politikere skal tjene så mye mer enn dem de er valgt til å representere. Den prinsippfaste politikeren i Rødt mener hun ikke fortjener å tjene dobbelt så mye som andre, som har viktige jobber i kommunen. Hun sammenligner blant annet med sykepleiere som har ei gjennomsnittslønn på 450 000 kroner, og som jobber med liv og død hver eneste dag. Rødt-politikeren mener det er absurd at politikere skal tjene 900 000 kroner i året, og at det ikke finnes et eneste argument for at politikere skal tjene dobbelt så mye som for eksempel en sykepleier eller barnehagelærer.