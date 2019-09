Imponerte mot noen av landets beste

Pluss

Denne helga ble det arrangert talentcup på Hamar. Her samles noen av landets beste aldersbestemte lag seg for å konkurrere. Buvik har vist seg å ha et meget spennende kull på guttesiden, hvor flere av spillerne har fått prøve seg på seniorlaget som rykket opp fra 5. divisjon med klar margin.