Legger ut stillingsannonser om kort tid

De siste månedene har folkehelsesenteret og det tilhørende badelandet virkelig begynt å ta form. I disse tider er også arbeidet med å få oversikt over hvor mange ansatte selve Orkdalsbadet trenger før åpningen. Daglig leder, Geir Mule, sier at de nå jobber med å finne ut hvor mange stillinger som skal lyses ut. Og det er like rundt hjørnet.