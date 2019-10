Bør helst vinne i helga

Pluss

Orkla ligger i øyeblikket under streken med 21 poeng og har tre poeng opp til trygg plass hvor Kongsvinger 2 ligger med 24 poeng. Det er nettopp disse to lagene som møtes lørdag ettermiddag til et spennende nedrykksdrama. Med seier vil Orkla ha god muligheter til å berge plassen, de kan leve med en uavgjort, men et eventuelt tap vil trolig vise seg å bli skjebnesvangert.