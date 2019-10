Dette er bare tull

Pluss

Det skjer «noe» i Skaun kommune. Hva «noe» er, er ikke like lett å få tak på. Men mye tyder på at det handler om rådmann Jan-Yngvar Kiels framtid som kommunens øverste administrative leder. Dette «noe» ble til da Høyres Erik Fenstad den 13. september sendte en epost til ordfører Jon P Husby, med følgende spørsmål: «Jeg har registrert at ordføreren har startet en prosess for å «kvitte seg» med rådmannen. Dette har ikke vært tema i formannskapet, og jeg ber derfor om at denne prosessen stoppes inntil formannskapet har drøftet saken i sitt møte torsdag 19. september.» Konfrontert med spørsmål fra ST om det foregår en prosess for å bli kvitt rådmannen, svarer ordføreren unnvikende. Han svarer: «Ingen kommentar». Hva det betyr, blir spekulasjoner, da hele det politiske miljøet velger å forholde seg taus om hva faktisk foregår både innefor og utenfor rådhusets fire vegger.