-Vi er en gjeng tullinger som elsker det som er gammelt

Veteranpløying er blitt et populært arrangement i regi Volvo BM-klubben. Arrangementet går på rundgang mellom Orkdal, Østlandet og Gudbrandsdalen, og i år var arrangementet lagt til Østlandet.

Lenge å vente

Men å kjøre helt til Østlandet med traktorer som en halvsprek mosjonist jogger lett ifra, er nok litt i drøyeste laget, selv for de mest entusiastiske eierne av mer enn 30 år gamle traktorer. Og i påvente av at det årlige arrangementet vender tilbake til Orkdal og Trøndelag, hadde den lokale avdelinga av Volvo BM-klubben valgt å arrangere et «mens vi venter-arrangement» sist helg. Det fant sted i Råbygda i Skaun.

- De fleste synes det er for lenge å vente tre år før vi får fyrt opp disse gamlingene og kjørt plogen i jorda. Derfor arrangerer vi et alternativt arrangement mens vi venter, forklarer Kjell Rød, som sammen med broren Sivert var vertskap for årets veteranpløying i Trøndelag.

Uenige

Kriteriene for å delta i veteranpløying, er at traktoren er definert som veteran - det vil si 30 år eller eldre.Og selv om det er Volvo BM-klubben som arrangerer, er også andre traktormerker velkommen å delta. Og blant de rundt 20 deltakerne lørdag, fant vi en doning som det ikke var så lett å identifisere.

- Dette er en såkalt alpetraktor, forteller sjåfør og eier, Rune Eidsmo fra Melhus.

- Nei, det er ikke en traktor. Det er en lastebil, korrigerer datteren Sigrid på fem år.

Bastard

Og for en amatør når det kommer til veterantraktorer, så er det nærliggende å tro at begge har rett. Doningen, av merket Bücher og som ifølge eieren stammer fra Sveits, ser nemlig ut som en bastard mellom traktor og lastebil.

- Det er en såkalt alpetraktor som ble laget for å løse oppgavene i meget bratt terreng, forklarer pappa Eidsmo, uten for store prostester fra datteren i passasjersetet.

- Men hva er det som motiverer far og datter til å kjøre en slik doning helt fra Melhus for å pløye?

- Det er artig å leke med leketøyet sitt, og så er det ikke minst trivelig å treffe likesinnede, det vil si masse tullinger som liker å kjøre rundt med og skru på gamle traktorer, forklarer Eidsmo.

- Men det må jo ta utrolig lang tid å pløye en åker med bare ett skjær på plogen?

- Med bare 12 hestekrefter å dra med, så holder det i massevis med enskjærs plog.

En kunst

Selv om traktorene var gamle, var ikke alle traktorsjåførene så gamle. Midt ute på et jorde står 14 år gamle Oliver Moen fra Venn bøyd over plogen bak sin Volvo BM.

«De' e' prakk',» forklarer 14-åringen som deler både traktor og interessen for gamle traktorer med sin far, Dag Erik Moen.

Etter å fått løst opp i prakket, kan Oliver fortelle at det er en kunst å pløye åker, i alle fall med gamle og relativt små traktorer:

- Man må vite hvor dypt man skal sette plogen, og ikke minst vite når du skal heise den opp sånn at du ikke spøler deg fast. Og det hender at en må koble inn sperra, når det blir litt tungt.

- Sperra?

- Den kobles inn for å få trekkraft på begge bakhjulene, forklarer Oliver, som dermed slår fast at det er langt fra firehjulsdrift på disse gamle doningene.

- Artig

Litt lenger ute på jordet treffer vi Tom Erik Ludefald, opprinnelig fra Råbygda. Han sitter bak rattet på en grønn, relativt stor doning, hvor det står Bolinder-Munktell å lese på motordekselet. Ludefald kan fortelle at deltakerne kommer fra hele regionen, og at motivasjonen ligger i det å ha det gøy.

- Det er deltakere fra Skaun, Melhus, Storås, ja, fra hele regionen egentlig. Selv er jeg fra Råbygda, men bor nå i Orkdal, forteller Ludefald, og legger til at resultatet av pløyinga ikke er så nøye.

- Resultatet blir nok så som så, men det er fryktelig artig. Og det er det viktigste.