Pluss

Det sier Åshild Sveli, nærmeste nabo til travbanen på Fannrem.

Onsdag møtte hun opp på informasjonsmøtet som ble arrangert på Orkdal tråvpark, der hun hadde flere spørsmål både til Orkdal kommune og til utbyggeren av det som skal bli Midt-Norges nye regiontravbane når Leangen legges ned.

Ikke travmotstander

Overfor ST understreker Sveli at hun ikke er negativ til travbane.

- Jeg er ikke motstander av trav. Travbanen var her da vi bygde huset vårt. Det er «nye Leangen» jeg er motstander av, og det var en sjokkartet opplevelse da vi skjønte at det ikke vil bli noen regiontravbane på Malvik, sier Sveli.

- Fryktelig fort

Hun synes det har gått fryktelig fort med orkdalsalternativet etter at Malvik ble droppet, og hun er ikke imponert over informasjonen de har fått.

- Det har vært et informasjonsmøte fra travet. Vi hadde ønsket mer informasjon fra kommunen. Vi har måtte lese om det som har skjedd i avisa.

Arroganse

Selv om det kom som et sjokk på Sveli at regiontravbanen kommer så å si rett inne ved husveggen deres, er det ikke noen ny tanke at regiontravbanen var aktuell på Fannrem.

- Det har vært en diskusjon i mange år, og vi har opplevd stor arroganse fra Orkdal kommune, sier Sveli og nevner Lysholms svar i Adressa der han uttalte at når man bor på gård, må man regne med at det lukter møkk.

- Fra husveggen vår og fram til banen, er det 16 meter. Jeg lurer på hvem i Orkdal kommune som kunne ha tenkt seg en travbane 16 meter fra huset. Denne saken er bare trist - og jeg er lei meg.

To alternativer

Nå ser det imidlertid ut til at toget er godt for Sveli og andre motstandere av regiontravbanen.

Hun er derfor opptatt av at man velger løsninger som er så gode som mulige for nabolaget. Og nettopp dette var en av hovedhensiktene med onsdagens møte.

Møtedeltakerne ble presentert for to ulike alternativer, der det ser ut til å være overveldende stor oppslutning for det alternativet der luftegårder, staller, parkering og publikumsområde ligger lengst mulig unna bebyggelsen.

To onder

- Av to onder, velger jeg dette alternativet, slik at man får belastninga lengst mulig unna bebyggelsene. Det aller viktigste for oss nå, er at dagens adkomst til travbanen blir fysisk stengt, både for kjøretøy, ryttere og dem som kjører med hest, sier Sveli.

Vil ikke selge

Det er én grunneier som ikke har sagt ja til salg av eiendom, og det er Randi Jacobsen.

Hun deltok ikke selv på møtet, men hennes datter tok ordet og gjorde det nok en gang klart at det ikke vil være aktuelt å selge.

Dersom Jacobsens og travets advokater ikke kommer til enighet om salg, har Orkdal kommune bestemt at de vil ekspropriere tomta hennes.