Utrolig drama da KIL/Hemne endelig slo Molde

KIL/Hemnes damelag er klar for kvalifisering til 1. divisjon etter et magisk drama av en fotballkamp mot Molde på Hemne Sparebank Arena lørdag. Det endte 3–2 – og da så det en stund ut til at laget skulle gi bort alt fem minutter før slutt. For det sto 2-0 til pause.