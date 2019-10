Etter 50 år er denne mannen blitt et begrep

Pluss

I 50 år har Erik Hoel reist land og strand som musiker. Han har forsøkt å slutte med musikk, men det går ikke. Eriks er blitt et begrep i dansemusikkverdenen. Nå i en alder av 68 år gir han ut CD-en «Spællmannj gjennom 50 år». For to år siden ga han ut CD-en «Mimrestund». Erik Hoel har aldeles ikke sluttet med musikk selv om musikerne rundt ham har kommet og gått.