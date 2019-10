Fortviler over mopedbråk

Pluss

De siste årene har det vært en føljetong om ulovlig og plagsom mopedkjøring på Kyrksæterøra. Denne føljetongen har også inneholdt elementer av hevn, da beboere som har klaget over støende og plagsom mopedkjøring i boligområder har vært utsatt for represalier fra enkelte eller flere av mopedkjørerne. Problemet har fått utviklet seg blant annet fordi politiet ikke har hatt ressurser til å følge opp aktivt i form av kontroller. Risikoen for å ha blitt tatt, har med andre ord vært så lav at ukulturen har fått fortsette altfor lenge.