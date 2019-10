Spennende gjestedebut

Pluss

Både Coda og ungdomskorpset spiller i egne avdelinger i tillegg til at de spiller sammen med Orkdal janitsjar.

- Å spille sammen med Coda er noe vi ser spesielt fram til, sier Asgeir Værnes i Orkdal janitsjar.

Debutkonsert

Vokalgruppa Coda består av flere kvinnelige sangere som sang i det tidligere prisbelønte koret Cantilena. Etter at det ble lagt ned, var det noen sangere som valgte å fortsette uten mannsstemmer. Resultatet ble Coda som har sin debutkonsert for et større publikum sammen med Orkdal janitsjar 19. oktober.

- Nå er vi 11 sangere, men mangler fortsatt en førstesopran, sier Randi Wollan som synger alt i gruppa.

Foruten sin egen avdeling skal de synge Amazing Grace og Java Jive sammen med Orkdal Janitsjar.

- Vi fungerer bra, og vi låter godt. Synes vi selv da, sier Wollan.

Siden de startet opp har de fått seg musikalsk leder en gang i måneden. Det er Charlotte Trylle Stav som synger i Viggja Voices.

- Det er veldig bra da vi trenger en til å hjelpe oss å forme musikken, sier Wollan.

Variert musikk

Orkdal Janitsjar selv har som vanlig et svært variert repertoar; alt fra klezmermusikk (intrumental musikktradisjon knyttet til jødisk kultur), samba og renessanse til filmmusikk fra dramaserien Game of Thrones. Alt under ledelse av Arve Blåsmo, som gikk sin musikalske skole i Orkdal skolekorps og endte opp som trompetist i Luftforsvarets musikkorps.