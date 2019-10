Møter Sandefjord og ett lag fra Nord-Norge

Pluss

KIL/Hemne møter Sandefjord, og et av lagene Mjølner, Innstranda eller Bossmo/Ytteren (Hålogaland og Nordland krets) i puljespillet for kvalifisering til 1. divisjon neste år. Det ble klart da de to puljene ble trukket hos Norges Fotballforbund mandag. I den andre puljen møtes vinnerne av 2. divisjonsavdelingene fra Østlandet, Vestlandet og Nord-Norge.