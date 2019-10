Gjengen bak Sodvinhallen er Årets ildsjel

Pluss

— Prisen for årets ildsjel henger høyt. Den deles ut i forbindelse med et felles arrangement i Nova kino i Trondheim 1. november, hit kommer ordførerne i de respektive kommunene for å dele ut «sin» pris og her er det middag for ca. 400 gjester fra 48 kommuner i fylket etterpå. I tillegg deles også andre priser og stipender ut denne kvelden. Hele settingen indikerer med andre ord at dette er stort.