Kan stamme fra rømning på Frøya

For tre uker siden mottok Fiskeridirektoratet melding fra selskapet Mowi AS (tidligere Marine Harvest) om rømming av fisk fra lokaliteten Tennøya på Frøya. Direktoratet opplyser at det er oppdaget 16 hull av varierende størrelse på fire merder. Det største hullet er ifølge nettstedet ilaks.no 70 x 20 centimeter på 22 meters dybde.