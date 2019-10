Det går med tusenvis av liter vann for å produsere én t-skjorte

Pluss

De aller fleste opplyste mennesker på denne kloden er i dag enige om at klimakrisen er en av de største truslene vi står overfor. Årsakene til at krisen har oppstått, er mange og sammensatte. Bruk av fossilt brennstoff som olje, gass og kull, er store, viktige og kjente årsaker. Det er også langt på vei enighet om at det forbrukersamfunnet som i dag råder over store deler av verden, slår negativt inn på klimaregnskapet. Mange hevder at kapitalismens vesen i seg selv er utfordrende med hensyn til klimaet, da kapitalismens motor er stadig økende vekst både når det gjelder produksjon og omsetning. Kombinert med økt velstand over hele verden, så ser vi i dag et forbrukersamfunn som mange mener ikke vil være bærekraftig på sikt, målt opp mot miljøkonsekvensene.