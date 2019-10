Håper dette kan bli noe stort

Pluss

G-Bygg AS i Hemne er i ferd med å ferdigstille ei flytekai på oppdrag fra selskapet Marina Solutions AS, som har hovedkontor i Ørsta på Sunnmøre. Bygginga skjer i Øra Produkters dokk på ca. 1000 kvadratmeter i Grøtvågen, der Marina Solutions AS har leid seg inn på åremål.