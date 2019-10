Føler de er kasta ut av Falksenteret

Jeg føler meg veldig ensom etter at kona mi døde, derfor er det så bra å komme hit.Rolf Rosøy

Pluss

Hver eneste dag i mange år har mannfolk litt opp i åra hatt fellesarealet på Falksenteret som fast møteplass. Her lyger de litt, her skryter de litt, og her løser de verdensproblemer.