Pelsbønder kan ende opp som gjeldsslaver

Med orkdalingen og Venstre-toppen Guri Melby i spissen, vedtok Stortinget i april å avvikle pelsdyrnæringa i Norge innen 2025. Melby uttalte i etterkant at vedtaket ble sett på som en viktig Venstre-seier, i og med at partiet har kjempet i 17 år for å få innført et forbud mot pelsdyrhold. Til ST uttalte Melby at hun mente det ville bli viktig å tilby pelsdyrbøndene en god kompensasjonsordning. Hun sa videre at summen på rundt en halv milliard kroner, som er foreslått som totalsum på kompensasjon og omstilling, vil føre til at ingen pelsbønder blir gjeldsslaver. Hun hevdet også at ordninga var så raus at hver enkelt bonde ville få midler til å finne seg en annen næringsvei.