Kjøpesentrenes rolle som melkeramper

Pluss

I gamle dager var det ved melkerampen naboer møttes for å slå av en prat, lyge og skryte litt. I dag er det kjøpesentrene som har overtatt «rollen» som sosial møteplass, noe flere kjøpesenter også har gått ut og markedsførst med jevne og ujevne mellomrom i ulike sammenhenger. «Kjøpesenteret er blitt det moderne samfunns svar på melkerampen, det er møtested for folk og en del av limet i lokalsamfunnet,» sa Hugo Dønjar da han ga seg som senterleder for Torgkvartalet i Stjørdal for tre år siden. Kjøpesenteret Oti på Orkanger, har i alle år hatt «stedet hvor kjentfolk møtes» som slagord.