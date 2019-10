Kan tape store summer på gjenåpning av skiferbrudd

Pluss

I formannskapsmøtet 2. oktober ga formannskapet Miljøskifer AS dispensasjon fra kommunens arealdel for å kunne begynne med prøveuttak av skifer på Åremmen. Dette har ført til flere klager til kommunen fra bedrifter og hytteeiere, som har investert store summer i området. Tidligere har det blitt kjent at 110 personer har skrevet under et opprop mot utvinning av skifer i området.