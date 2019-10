Kuling, storm og orkan på Leangen

Pluss

Med tanke på at hesten aldri har vært dårligere enn nummer fire, så kan en trygt slå fast at John Øystein Gjønnes' Hafell Bris står for kraftige saker. For mens bris er vindstyrke på opp mot ti meter i sekundet, blåste Hafell Bris nedover oppløpet på Leangen med en hastighet som tilsvarer stiv kuling - altså opp mot 13,8 sekundmeter.