Dette er klønete håndverk av kommunen

Nye Skaun ungdomsskole står ferdig, hvilket betyr at den gamle bygningsmassen snart skal rives. Det omfatter også Børsa samfunnshus, som i sin tid ble bygd i et spleiselag mellom kommunen og flere lag og organisasjoner. Eierskapet ble organisert i et andelslag, med 12 lokale lag og organisasjoner som A-andelshavere, samt en rekke privatpersoner som såkalte B-andelshavere.