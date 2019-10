Orkel inviterer til nabofest

Pluss

Orkel fyller 70 år i år, og derfor blir det fest med drinker og underholdning med blant annet bandet "Too Far Gone" og Kristian Raanes. I invitasjonen som er sendt til naboer på Fannrem forteller Orkel historien om hvordan Johan Gjønnes i sin tid startet bedriften i en liten smie på Fannrem og helt frem til hvordan virksomheten fremstår i dag.