Dronninga av country kommer

Tre år etter at det spelemannsnominerte albumet «Let the ribbons fly» ble gitt ut, er dronninga av norsk country, Claudia Scott, igjen hyperaktuell med albumet «Restless souls», som høster flotte kritikker. «Claudia Scott er en sanger det går an å stole på. Hennes nye album har alt som har gjort henne kjent og kjær,» skrev blant annet Dagsavisen da albumet nylig ble sluppet.