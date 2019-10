Beskytter seg med en vernedrakt rundt følelseslivet

Pluss

I lørdagsavisa fikk STs lesere møte Leif Inge Melby (64), en av mange veteraner fra orkdalsregionen. Melbys historie handler ikke om en traumatisert og skadd mann, som ikke tålte inntrykkene han ble servert som FN-soldat i Libanon i 1978. Historien ga en ærlig beskrivelse av hva som faktisk møtte de første norske soldatene som rykket inn i Sør-Libanon, både på godt og vondt. Det er imidlertid ingen tvil om at de aller fleste som har deltatt i utenlandsoperasjoner har vært eksponert for tildels meget sterke inntrykk. Flere av Melbys opplevelser, deriblant det å bli vitne til død og lemlestelse, setter spor i et menneskesinn. Melby taklet disse inntrykkene relativt godt, men ikke alle har vært like heldige.