Umulig å holde tårene tilbake

For 20 år siden skrev Jon Reidar Øyan fra Snillfjord sitt livs viktigste brev. Det var et brev han brukte flere uker på å skrive. Brevet var stilet til foreldrene hans, der han åpent fortalte om sin legning; at han var homofil og ikke heterofil. Mens han skrev brevet, og etter å ha etterlatt det på bordet hjemme i Snillfjord og dratt på hybelen i Orkdal, ante han ingen ting om hva som ville komme til å skje etter at foreldrene hadde lest brevet. Det var på mange måter et være eller ikke være for unggutten – og også for familien. Ville foreldrene bli sinte, skuffet, lei seg eller ville de forstå? Enten så gikk det bra, eller så gikk det ikke i det hele tatt.